Stefan Sundström blir årets Joe Hill-pristagare: "Textar och sjunger vår tid"

Showcasefestivalen Gefle Gas inleder festivalsommaren 1–2 juni vid Gasklockorna. Då kommer även prisgalan Joe Hill Memorial Music Award att arrangeras och nu är det klart att Stefan Sundström blir årets vinnare av musikpriset.

Så lyder motiveringen:

"Stefan Sundström har en lika lång som gedigen musikkarriär, en karriär där han alltid har valt att gå sin egen väg – både musikaliskt och som människa. Från punkåren i band som Pekåkå, Trots, KSMB, Fuck Off och Läppstars via åren med bandet Apache fram till de senaste decenniernas soloalster.

Väl medveten om sin plats bland svenska visdiktare sticker han ut genom sin tydliga och jordnära samhällskritik, underifrån och från sidan, i samtal med Allan Edwall och andra som gått för. På ett egensinnigt sätt, med humor och allvar, skriver han såväl musik som böcker och krönikor.

Vi läser Stefans lilla gröna, blå och feta stora röda trädgårdsböcker baserade på drömmen om en hållbar grön värld och följer hans uppriktiga engagemang i rättvise-, miljö- och klimatfrågor. Konsekvent men inte förutsägbar, illusionslös men aldrig cynisk. En artist med en känsla för det vackra, och en övertygelse om människans värde, bortom det fula och förnedringen.

Och den smittsamma attityden: kompromisslös, konstant kämpande med näven knuten med värme och nerv av godhet, alla-får-vara-med-het, mjuk snarare än skränig och aggressiv – och alltid med total scennärvaro. Taggig och obekväm, intelligent, vass, påläst, eftertänksam, poetisk, leende uppviglande, orädd.

Stefan Sundström textar och sjunger vår tid.

En låt till, tack!"

Priset instiftades 2017 och första året delades det ut till den lokala kurdiska gruppen Koma NurDil samt den amerikanska folksångerskan Joan Baez.

Bland årets artister på festivalen finns Thomas Di Leva, Ida Long, The Pillisnorks, Koma Nurdil, Fools On The Planet, Dan Königsson, Ryggrad och Ingrid Fröderberg.

