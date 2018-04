Gävleborgs befolkning bland de fetaste i Sverige: "Det handlar om stillasittande liv och energität mat"

Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten och definitionen av fetma är att man har ett bmi (body mass index) som är 30 eller över. Lägst problem har Stockholm där 11 procent lider av fetma, medan situationen är värst i skogslänen Västernorrland och Värmland med 18 procent. Gävleborg hamnar på andra plats tillsammans med Jönköping, Blekinge, Östergötland och Norrbotten.

Och utvecklingen är nedslående över hela landet. Om man även räknar in övervikt (bmi 25–29,9) så har i dag mer än hälften (51 procent) av landets befolkning antingen övervikt eller fetma.

Folkhälsomyndigheten skriver att andelen med fetma i Sverige har tredubblats sedan 80-talet.

– Men man kan äta dåligt och inte ha övervikt eller fetma, och man kan äta bra och röra sig bra och ändå ha övervikt eller fetma, så det handlar mycket om hur det hänger ihop med andra saker, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

Men är det bekymmersamt att så många befinner sig i det här intervallet?

– Naturligtvis är det jätteallvarligt. Med ogynnsamma levnadsvanor, vilket kan innebära att man använder tobak, dricker för mycket alkohol, äter dåligt och är för lite fysiskt aktiv, så ökar statistiskt risken för hjärt-kärlsjuklighet, diabetes och cancer, säger Johannes Dock.

Johannes Dock vill samtidigt nyansera bilden och menar att statistiken från Folkhälsomyndigheten inte helt stämmer överens med Region Västernorrlands egna siffror.

Han säger att mellan åren 2010 och 2014 ser man ingen större ökning av fetma i Västernorrland, men förnekar inte Folkhälsomyndighetens statistik om en ökning mellan åren 2004/2007 till 2013/2016.

– Men det finns ingen anledning att säga att vi inte har en hög andel med fetma, säger Johannes Dock.

Han pekar på att det finns mängder av förklaringar till varför det är så här.

– Det handlar om det stillasittande livet som vi har, den goda tillgången på energität mat. Det är de två enkla delarna av det här, säger Johannes Dock.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer hänvisar man till att enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom, stroke, 30 procent av all cancer samt förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Borde inte en region med stora ekonomiska problem jobba mer med de här frågorna?

– Jo, om du frågar mig så tycker jag naturligtvis att man ska jobba mer med det här, säger Johannes Dock.

FAKTA: Bmi

Bmi står för body mass index och är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. Bmi räknas ut genom att ta sin vikt i kilo delat med sin längd i meter kvadrat. En person som väger 68 kilo och är 1,67 meter lång har ett bmi på 68/(1,67 x 1,67) = 24.