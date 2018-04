Här granskas bevis från Gästriklands brottsplatser – följ med till Sveriges CSI

Sveriges CSI, eller NFC som det heter, ligger på ett före detta regementsområde i Linköping, tillsammans med andra delar av rättsväsendet, i gula kaserner runt vad som troligen en gång varit en exercisgård, numera en parkering. NFC står för Nationellt forensiskt centrum.

Vita rockar hänger på rad utanför skospårslabbet, där forensikerna Jenny Elmqvist och Stefan Nyström arbetar med att jämföra skospår från brottsplatser med varandra eller med beslagtagna skor från polisutredningar. Här är skillnaden mot tv:s flashiga kriminaltekniska labb påfallande. Skospårslabbet är väldigt oglamouröst i sin svenskt byråkratiska enkelhet. Men jobbet blir gjort.

Hit kommer foton av spår från skor som befunnit sig på brottsplatser. Vid exempelvis inbrott är skospåren ofta de enda spår som finns, eftersom alla rutinerade tjuvar bär handskar. Därför är det viktigt att den drabbade inte går omkring inne efter att ha upptäckt att någon brutit sig in. Då förstörs spåren.

Stefan Nyqvist har tagit fram exempel på skospår som vi får se. De är ganska perfekta. Hela sulan är med och inga spår går i varann. Så fint är det förstås sällan på en brottsplats.

– Ofta är det många avtryck i varandra och av skiftande kvalitet. Det beror också på underlaget, om det är på golv, i snö eller på lakan, säger Jenny.

TV: Se hur de letar fingeravtryck på NFC

Man skulle kunna tro att två skor i samma storlek av en viss modell ger identiska spår, men det gör de inte. Det forensikerna letar efter är sådant som är unikt för just den skon. Det kan röra sig om skador i sulan, där en sten fastnat eller någon bit gummi har lossnat.

Det finns ett särskilt ord för de unika små vågmönster som kan bli i sulan längst bak under hälen när foten sätts i marken. Schallamach-mönster.

– Det är som skons fingeravtryck, säger Stefan Nyström.

På väggen i labbet hänger en lista över medarbetarnas skonummer. Jenny och Stefans kollegor har mellan 35 och 48 i skor, och får emellanåt hoppa in för att ta på sig misstänkta brottslingars skor.

– Det ser inte så hightech ut, men Jenny tycker att det går fortare än att jobba digitalt.

Precis som på de övriga avdelningarna på NFC använder man en niogradig skala för resultatvärdering. Skalan går från +4 till -4, där +4 är en matchning till ett annat spår eller en person och -4 innebär att det inte är samma som det andra spåret eller personen. På NFC är man noga med att poängtera att man ägnar sig åt resultatvärdering, inte bevisvärdering.

Forensikerna vill inte veta för mycket om fallen de arbetar med, för att inte färgas av till exempel särskilt våldsamma brott eller brott mot barn. De får ytterst sällan veta om de spår de hanterat har hjälpt till att lösa brott. Det är bara om det är något fall som uppmärksammas mycket i media som de ibland kan räkna ut att det måste vara det de arbetat med.

Dna

På avdelningen för dna-analys får vi inte ens komma innanför dörren. Risken finns att vi ska råka kontaminera något spår. Därinne analyseras blod, sperma och saliv som lämnats på brottsplatser eller kommer från misstänkta personer.

Det görs också analyser av hudceller som till exempel hamnat på klädesplagg som någon tagit ordentligt tag i vid ett bråk. Dessa spår kallas kontaktspår, men det är inte så ofta forensikerna hittar tillräckligt med dna för analys i de fallen. Alla människor, förutom enäggstvillingar har olika dna.

Proverna jämförs sedan mot andra spår eller mot topsade personer. Att man får dna-träff mot person räcker inte i domstol om det inte finns annan bevisning, enligt Högsta domstolen. Däremot kan dna ihop med andra bevis ge starkt bevisvärde.

För att se om det finns dna på något används blått ljus, precis som i tv-serierna. Att en fläck ser ut som blod behöver inte betyda att det är blod. Men med lampan blir det tydligt.

På avdelningen utförs även blodbildsanalyser. Det innebär att forensiker undersöker blodstänk för att försöka tolka hur en händelse gått till. Hur stänken ser ut beror på hur de kommit till underlaget, hur fort och från vilket avstånd.

Fingeravtryck

Avdelningen där man identifierar fingeravtryck ser ut ungefär som en NO-sal i en skola. Den vanligaste metoden för att få fram fingeravtryck på hårda material kallas CNA. Då stoppar man in dem i ett glasskåp där man förångar lim som sedan fäster i avtrycken. Sedan färgas de in med en gul lösning. Med blålila ljus och genom specialglasögon syns fingeravtrycken tydligt. Närmare än så kommer vi inte känslan från tv-deckarna under vårt besök på NFC.

– Skrovliga ytor är svårast, säger Melinda Andersson, gruppchef på avdelningen för fingeravtrycksidentifiering.

Forensikerna behöver inte hela fingeravtryck för att göra en identifiering eller uteslutning, men det blir förstås säkrare ju mer de har.

När någon fått lämna fingeravtryck i en utredning sparas de bara om personen döms. Annars raderas det. Fingeravtryck från brottsplatser där gärningspersonen är okänd sparas också.

– Fingeravtrycken är desamma för en person genom hela livet. De bildas i vecka 20 under graviditeten.

Vapen

Längst ner i byggnaden håller vapenanalysgruppen hus. Deras jobb är att se om specifika vapen kan knytas till enskilda brott och om de har använts vid en eller flera skjutningar, något som kan göra det enklare att ringa in gärningsmännen.

De gör tre typer av undersökningar: funktionskontroll, spårjämförelse av kulor och hylsor samt skjutavstånd. Det är bara i Linköping som spårjämförelse av kulor och hylsor görs.

Linnea och Markus är forensikeraspiranter på vapenavdelningen. De har gjort ett av två år av internutbildning som krävs för att bli forensiker.

De har en rad rum där de provskjuter olika typer av vapen. I det största provskjuts gevär och automatvapen, mot en tjock trävägg med mängder av kulhål.

– Det börjar bli dags att byta den igen, säger Linnea.

På det gröna betonggolvet finns en skala från noll till 20 meter från träväggen. I rummet finns även en några meter lång låda som innehåller vadd. När de provskjuter in i den skadas inte kulorna. Efteråt röntgas hela lådan för att hitta kulorna, i en sådan röntgenapparat som handbagaget körs igenom på flygplatser. Härinne provskjuts ett till tio vapen per dag.

Markus visar hur analysen av kulor och hylsor går till. Det finns flera sorters spår som uppstår på dem när de avfyras från ett vapen. De undersöks i mikroskop.

– Dels är det systemspår som visar vilken sorts vapen som använts, om det är till exempel en Glock. Sen blir det individuella spår som kan knytas till en specifik Glockpistol om de får in den. I annat fall går det att jämföra resultatet med kulor som hittats på andra brottsplatser, för att se om samma vapen använts förut.

Antalet kulor och hylsor som kommer in till NFC har ökat de senaste åren.

– Nu skjuter de mycket, det kan vara 40 hylsor från en brottsplats, förut var det bara några stycken. Det är på grund av att det har blivit vanligare med militära vapen, säger Linnea.

Vapenanalysavdelningen har en del lite udda vapen i sin samling, bland annat gevärskäppar och pennpistoler som väcker associationer till James Bond-filmer. Vid något tillfälle har de använts vid brott, innan de kommit till Linköping. Trots NFC:s ganska trista miljö kryllar det av spännande och otäcka spår från brott, som forensikerna inte vet något om. För en nyfiken journalist är det obegripligt att de inte verkar undra mer.