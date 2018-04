Vårfloden stoppade tågtrafiken – järnvägsspåret översvämmat

Vårfloden ställer till problem och under fredagsmorgonen svämmades en del av järnvägsspåret i Njutånger över. Det stoppade tågtrafiken mellan Söderhamn och Hudiksvall mellan klockan fem och halv åtta på fredagsmorgonen och påverkade samtliga tåg mellan Sundsvall och Gävle.

Trafikverket skickade ut personal till platsen, som sedan gjorde bedömningen att det går att köra förbi platsen, men i reducerad hastighet.

– Personal ska göra en undersökning vid åtta-tiden för att se om spåret har blivit underminerat, säger Denny Josefsson, kommunikatör vid Trafikverket.

Under stoppet leddes vissa avgångar om via Ånge, med stora förseningar som följd. Resenärer får under dagen räkna med förseningar längs sträckan eftersom tågen körs med reducerad hastighet.