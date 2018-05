Licensfria vapen, göra om P3 till vuxenradio och förbud mot vilda djur på cirkus – det har Gävleborgs politiker drivit i riksdagen

Inför höstens val har vi sammanställt vad Gävleborgs riksdagsledamöter gjort i riksdagen hittills under nuvarande mandatperiod.

Nu när nästan hela mandatperioder passerat kan vi konstatera att merparten av Gävleborgs riksdagsledamöter har varit synnerligen produktiva. Tillsammans har de lämnat in 628 motioner, deltagit i 76 interpellationer, lämnat in 177 skriftliga frågor och varit med i 222 riksdagsdebatter.

En som har varit synnerligen aktiv är Lars Beckman (M), från Gävle. Han har lämnat in 75 egna motioner, skrivit under ytterligare några partimotioner, lämnat in 31 interpellationer, 115 skriftliga frågor och varit med i 45 debatter.

– Min enkla slogan har alltid varit att jag är hela länets riksdagsledamot. I och med det får jag många inspel från kommunpolitiker och då är det min skyldighet att driva länets frågor i riksdagen, säger Lars Beckman.

Under den innevarande mandatperioden har det totalt skickats in 14 309 motioner, av riksdagens partier och ledamöter. Endast 787 av dem har bifallits i sin helhet eller i vissa delar. Det innebär att bara 5,5 procent av alla motioner som lämnas in får bifall i ett eller flera av sina yrkanden. Chansen att förändra något genom en motion är därmed ytterst begränsad.

– Man kan säga så här: trägen vinner. Och det är viktigt att driva sina frågor. Och de verktyg man har som ledamot i opposition är motioner, skriftliga frågor och interpellationer. På det sättet visar jag vilka frågor jag vill driva. Och förr eller senare så går en motion igenom, säger Lars Beckman.

Den enda egna motionen han nått framgång med handlade om att se över möjligheten att återinföra tjänstemannaansvaret.

Den av Gävleborgs riksdagsledamöter som har skrivit under flest motioner som har fått bifall är Anders W Jonsson, som fått helt eller delvis bifall i 33 motioner.

Förutom ordinarie riksdagsledamot är han vice ordförande för Centerpartiet, sjukvårdspolitisk talesperson, samt ledamot i Socialutskottet. Nyckeln till hans framgång stavas "partimotion".

– Jag skriver nästan inte en enda enskild motion. Att skriva en sådan innebär att du inte ens har fått stöd inom ditt eget parti och de avslås till 99,8 procent. Därför tycker att det är ett overksamt sätt att försöka få igenom sin politik, säger Anders W Jonsson.

Som vice ordförande skriver han, tillsammans med Annie Lööf, under samtliga partimotioner, men också motioner som Allianspartierna gemensamt lägger fram.

Trots att han har fått gehör på flera motioner anser han att möjligheterna att påverka när man sitter i opposition är små.

– Det finns några instrument för oppositionen att använda, men det enda där du faktiskt kan påverka skarpt är när du hamnar i förhandlingsposition med regeringen. Då kan man komma överens med regeringen, som sedan levererar en proportion, säger han.

Den som skrivit ett högt antal enskilda motioner har enligt Anders W Jonsson ett lågt politiskt inflytande.

– Antalet du skriver är omvänt proportionellt till det inflytande du har. Ju fler du skriver, desto mindre har du att säga till om, säger han.

Anders W Jonsson är glad att han ändå har nått framgång i delar av sin politik, och fått med sig majoriteten i riksdagen. Samtidigt ser han realistiskt på det hela.

– Man ska komma ihåg att ett riksdagsbeslut endast innebär ett tillkännagivande inför regeringen, vilket inte betyder särskilt mycket. I praktiken handlar det om att riksdagen lämnar en lapp till regeringen där det står "snälla, lägg fram ett förslag så röstar riskdagen igenom det", säger han.

En gång om året måste sittande regering redovisa till riksdagen vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. I den, som kallas "skrivelse 75", listas alla gamla tillkännagivanden som inte är åtgärdade.

– Det handlar om sida upp och sida ner och de äldsta är nog från 90-talet, säger Anders W Jonsson.

Sverigedemokraterna, som har varit politiskt isolerade under den nuvarande mandatperioden, använder motioner och interpellationer som en möjlighet att lyfta fram sin politik.

– Det är ett sätt för oss att komma till tals och lyfta vår politik, i och med att Alliansen och de rödgröna gått ihop och stängt ute oss, säger Roger Hedlund, ordförande för SD i Gävleborg.