NFC-chefen skyller väntetiderna på resursbrist – och på polisen: "Vi gör 10-25 procent i onödan"

Lena Klasén, avdelningschef för NFC, Nationellt forensiskt centrum i Linköping, som utför huvuddelen av de kriminaltekniska testerna åt polisen i Sverige är högst medveten om kritiken. Hon skyller på resursbrist. Och på polisen.

– Vi är underfinansierade, men vi har växt med 100 tjänster de senaste åren. Det är ju ett lagarbete, men vi går inte i takt med polisens utredningsverksamhet som har ökat mer under samma period, säger hon.

– Polisen skickar in mer och mer analysmaterial. Vi prognostiserar en ökning på 6-16 procent per år framöver, för att klara det behöver vi växa och effektivisera.

Dessutom skickar polisen ibland in för mycket material, tycker hon.

– Vi gör 10-25 procent i onödan. Vi får in mer material som polisen tycker är "bra att ha", men det innebär ju att de blockerar för sin kollega. Vid en stickprovskontroll visade det sig att 87 procent av proverna som skickats in inte innehöll dna. Enligt Klasén glömmer utredare inte sällan att berätta när utredningar läggs ner, därför får forensikerna på NFC göra jobb i onödan medan annat hamnar i kö.

– Vi har inte mandat att lägga ner ärenden, säger Lena Klasén.

Hennes kritik mot polisens kompetens att avgöra vad som ska skickas in till NFC får stöd i den utredning som Riksrevisionen gjorde av NFC:s arbete 2016 – som fastslår att en av de bidragande orsakerna till väntetiderna är ett allt mer ökande ärendeinflöde.

Innan polisens omorganisation 2015 fanns det fler brottsplatsundersökare och kriminaltekniker ute i verksamheterna. De kunde hämta in spår från brottsplatser och hjälpa utredarna att sålla och avgöra vad som skulle skickas in till analys. Nu förekommer det inte sällan att IGV-poliser, vanliga poliser i utryckningsverksamheten, får samla in spår från exempelvis bostadsinbrott, men utan tillräcklig kompetens och ofta utan adekvat utrustning.

– De långa handläggningstiderna är ett gammalt problem. SKL* hade väldigt långa handläggningstider.

Lena Klasén skulle vilja utveckla NFC och tycker att det finns stora behov av att digitalisera, effektivisera och modernisera processerna. Hon vill till exempel att polisen ska kunna mejla in fingeravtryck och att skospårsundersökningarna ska kunna digitaliseras.

– Det finns 50 punkter på vår it-plan, säger hon och suckar.

För att korta köerna skulle NFC behöva ännu mer personal och resurser. Det är upp till den högsta polisledningen, och i förlängningen justitiedepartementet, som fördelar resurserna.

Men högst upp i polishierarkin vill man ogärna uttala sig om NFC och hur man ska lösa problemen med köerna där.

Justitieminister Morgan Johansson vill inte lämna några som helst kommentarer utan hänvisar till rikspolischefen Anders Thornberg, som är lika tystlåten och i sin tur hänvisar vidare till sin ställföreträdare Mats Löfving.

Den senare håller med om att NFC har resursbrist och menar att polisledningen har belyst det i sitt senaste budgetunderlag till regeringen.

– Bedömningen är att vi behöver fortsätta att förstärka resurser till NFC, säger Mats Löfving.

På NFC är Lena Klasén trots allt försiktigt optimistisk inför framtiden, och hävdar att olika åtgärder de nu tar till på avdelningen kommer att korta köerna. I sinom tid.

– Det går bättre, det görs enorma satsningar. Om tre år är vi ikapp, säger Lena Klasén.

* SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, är föregångaren till NFC. Avdelningen bytte namn i samband med Polismyndighetens omorganisation 2015.