Nöjesguiden: Dire Straits-hyllning i Gävle och Sannex i Sandviken – det här händer i helgen

Biopremiärer i helgen:

"Mästerdetektiven Sherlock Gnomes": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

"Truth or dare": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken

Onsdag:

"Avengers – Infinity war": Filmstaden Gävle, Roxy Star Sandviken, Tierps bio

På scen:

Fredag:

"Man på prov - en humorföreställning" med Tobias Persson: Gävle Teater

Motionsdans Parkens Vänner med Junix: Parken, Gävle, 14-18

Sandviken Open Stage - SOS: Restaurang Bolaget, Sandviken

Sandy Brechin Trio (SCO): Bergs Kvarncafé, Torsåker

"Gatumusikanternas comeback": Lillpuben, Sandviken

Julia And The Basement Tapes: CC-Puben, Gävle

Lördag:

"A Tribute To Dire Straits": Gävle Konserthus, Gävle

Tobbe Trollkarl: Folkets Hus, Sandviken, 11.00

Record Store Day: Konturen-huset, Gävle, 11-15

"Afternoon Tea och musikal" med Sara Englund och gästartist Petter Snive: Söders Källa, Gävle, konsertstart

"Tzeitel och Syltkören": Torsåkers Kyrka

Konsert med Gefle Gospel Choir: Betlehemskyrkan, Gävle

"Vänsterfesten" i Gävle med Cats & Dinosaurs, danskurs i queer lindyhop och dj Pelle Pel, arrangör är Vänsterpartiet Gävle: Gamla Katolska Kyrkan, Gävle

Krister Frid: Ninjas, Ockelbo

Martin Riverfield And The Wheels Of Fortune: CC-Puben, Gävle

Vi tre: Mulligans, Sandviken

Sannex: Bruket, Sandviken

Gevalius: Rack N Roll, Gävle

Söndag:

"Popcorn" - Unga solister från kulturskolan spelar låtar från film- och musikalscenen, uppbackade av stor orkester: Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00-17.30 och 18.00

Duo von Wachenfeldt & Sundkvist: CC-Puben, Gävle, 16.00

Motionsdans med Expanders: Parken, Gävle, 17-21