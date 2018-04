RECENSION: "Kikki Danielsson har en bister syn på tillvaron - men det är också hennes dragningskraft"

Kikki Danielsson har en rätt bister syn på tillvaron. Hon är plågad, åldern har tagit ut sin rätt förstås - men där är hon i alla fall, på en stol på konserthusets scen och delar med sig och skämtar. Det är beundransvärt att hon orkar - särskilt efter alla skriverier genom åren, om hur hon mår och hur jäkla singel hon är.

Men det är ju det här hon gillar, trots allt det där. Stå på scen och sjunga.

Den där bisterheten är faktiskt en av hennes styrkor och en stor del av hennes dragningskraft idag. Kikki Danielsson erbjuder något helt annat än alla "perfekta" influencers som befolkar samtiden. Hon erbjuder sig själv, ofiltrerat och noll tillrättalagt - ingen låtsasversion utan helt äkta. Kanske är hon Sveriges största "defluencer", i positiv bemärkelse. Vi kommer alla bli som Kikki till slut, så tur är det att det finns någon som inte skönmålar verkligheten och faktiskt förbereder oss.

Kikkis framträdande i konserthuset gränsar till stand up comedy. Publiken skrattar med Kikki när hon berättar om sina våndor och dråpliga episoder. Det är onekligen en av kvällens stora behållningar.

Konserten som helhet lyfter inte riktigt även om det är genomgående trevligt.

Kikki med band har lite svårt att få med sig en för kvällen ganska svårflirtad publik. En höjdpunkt under första delen är dansbandsdängan "Jag trodde änglarna fanns" som plötsligt alla kan efter att den blev en jättehit förra sommaren, då framförd av norska Kamferdrops.

En klassiker som "Papaya coconut" faller ganska platt. Istället är det ofta hennes countrylåtar som får publiken att vakna till - "Wasn't that love" är till exempel riktigt publikfrieri. Hennes "Så mycket bättre"-tolkning av Uno Svenningssons "Under ytan", döpt till "At the border", är också värd att lyfta fram. Låten blir ett annorlunda dunkelt inslag i kontexten av hennes egen låtskatt.

Kikki Danielsson

Lördag 14 april

Gävle konserthus

Betyg: 3 av 5