Suddenkungarna i Runsten klara för allsvenskan – firade genom att slänga in tränaren i duschen: "Coach åkte in"

Det blev vild glädje i Jakobsbergs Sporthall under onsdagskvällen.

För Runsten, det vill säga. Efter ännu en sudden-seger är laget klart för spel i allsvenskan nästa säsong.

– Vänta, de håller på att kasta in någon i duschen här, säger matchhjälten Robin Mattsson till Sporten mitt under lagets segerfirande.