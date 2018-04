Kulturtoppen vecka 14 – en kunglighet på första plats!

1. Lill-Babs (ny)

Förlåt. Att folk ska behöva gå ur tiden för att få vår uppmärksamhet. Men i alla fall, förstaplatsen, varsågod. Till en slitvarg och ett superproffs. Folkhemsdrottning har artisten Barbro Svensson blivit utnämnd till efter sin död. Det är så sant. Och kanske är det sista gången vi får anledning att använda ordet folkkär.

2. Jonas Ullberg och Marika Backman (ny)

Galleri Majoo i Gävle har återuppstått. Tack vare dessa två galleridödstrotsare. Som öppnade Majoo i ny och fantastiskt fin lokal i samband med påsken. Här kan sannerligen spridas ljus över Gävlekonsten.

3. Balsam Karam (ny)

Vårens svenska skönlitteratur är antingen deckare eller rätt upptagen med sorg och psykologi. Då slår debutanten Balsam Karam till med en rebellisk roman om en kvinnlig frihetshjälte som får mytens vingar i "Händelshorisonten". Episkt.

4. Videobox (ny)

Nej, inte den gamla apparaten. Här avses videoverket ”Living in the box-cube” som visats på Gävleborgs videokonststationer under mars. Japanska konstnären Kentaro Taki gestaltar iskallt hur dagens skärmsamhälle stänger in oss alla i små boxar och göra oss kontaktlösa. Lite som en uppdaterad version av ”Little boxes”, Pete Seegers ironiska 60-talshit om medelklasskonformism.

5. Jens Holm (ny)

Klimatpolitiskt kunnig EU-parlamentariker. Hans nya bok ”Om inte vi, vem?” har vi tipsat om i veckan. Grönröda Jens Holm är en svensk Naomi Klein. Och en jäkel på frihandelsavtal.

HEDERS. Public service. Älskade public service. Som tycks göra bort sig hela tiden. Men problemet är inte hundbantnings-tv och Jesper Rönndahl. Problemet är den lömska politiska kampanj som försöker giftmörda hela public service-idén.

Ut från listan: Gabriela Pichler (1), Rikard Eriksson (2), Folkteatern Gävleborg (3), Dagermanhörnet (4), Eivind Holtsmark Ringstad (5).