Showtime med operastjärna – "stående ovationer naturligtvis"

En säsongsavslutning ska ju gärna få publiken att längta efter fortsättningen, att spänt vänta på vad som ska hända framöver. Så är det med tv-serier som avslutar sina säsonger lite dramatiskt och nervkittlande och så var det då Gävlesymfonikerna satte punkt för vårsäsongen med Anne Sofie von Otter som solist.

Den som väntat sig melodramatiska arior från världssopranens sida fick istället en rejäl portion svängig jazz och teatermusik med en uppsluppen Jaime Martín och en orkester i högform.

Kurt Weills ”De sju dödssynderna”, med text av Bertold Brecht, hade premiär i Paris 1933 dit Weill flytt undan nazisterna. Stycket kallades för en ”balett med sång” och huvudpersonen Anna är med i två versioner, som dansare och sångerska.

Anne Sofie von Otter som Anna lever verkligen in i rollen, här finns känsla och ett kroppspråk som ger liv åt karaktären och som gör att hon känns levande och ”riktig”. I början känns det lite som om hennes röst drunknar lite i orkestern ibland men det rättare tills sig efterhand. När manskören kommer in är det med en kraft som om rösterna bärs fram av uppdämd ilska.

Det är rivigt och medryckande men lite svårt att följa med den tyska texten och vad som händer. Det gör också att Weills och Brechts samhällskritik försvinner lite. I den sammanfattning av handlingen som fanns med på en egen lapp i programbladet framställs också frågan om ”de sju dödssynderna” som en privatmoralisk fråga, den enskilde ska välja rätt. Men Weill och Brecht ville lyfta blicken från detta och peka på att samhället, eller missförhållanden där, skapar omoralen.

Anne Sofie von Otter imponerade ändå med sin röst och sitt utspel och visade att rollen också kan göras av en ljusare röst inte bara av en mörkare, lite raspig röst som den Lotte Lenya hade som gjorde rollen populär och som länge var tongivande.

Orkestern bröt av med en härligt medryckande uvertyr till Leonard Bernsteins ”Candide”. Oj, vad det gick undan och vilken spelglädje.

Och mer av det skulle det bli då Anne Sofie von Otter kom tillbaka med tre sånger av Kurt Weill. I en skönt gungande "One Life to Live" byter plötsligt von Otter och Jaime Martín roller och vi får höra Martín sjunga medan von Otter dirigerar. Och orkesterns chefdirigent kan vara lugn, han klarade det hela med äran i behåll.

Konsertens höjdpunkt blev sedan den lite lugnare, underbara ”Speak Low”. Orkestern låter verkligen bra här och får fram den lite återhållna sugande rytmen som knappt märks och von Otter pressar fram varje känsla ur texten. I slutet när hon går upp på de högsta tonerna känns det i hela kroppen.

Också ”The Saga of Jenny” sitter fint med den drivande basgången i början.

Orkestern visar sig i toppform igen i tre dansstycken ur Bernsteins ”On the Town”. Särskilt blåset glänser här med trumpet och klarinettsolon.

Jaime Martín plockar sedan fram flöjten för den avslutande ”They can´t take that away from me”, en ”american standard” som det heter numera av Gershwin som bland andra Ella Fitzgerald gjort känd. Riktigt svängigt och snyggt flöjtspel av Martín och avspänd, liksom självklar sång av von Otter. En avslutning helt i publikens smak.

Stående ovationer naturligtvis och extranummer, först klassikern ”Diamonds are a Girl’s Best Friend” som ju Marilyn Monroe hade som paradnummer och till sist ännu en sång av Weill, ”Je ne t’aime pas”. Den blev kvällens andra höjdpunkt med bara von Otters röst med manskören bakom. Känsligt och gripande.

En avslutning på konserten och säsongen som säkert fick många i det utsålda konserthuset att se fram emot orkesterns höstpremär med världsstjärnan Viktoria Mullova som solist.

Lars Westin

Konsertfakta:

Weill – De sju dödssynderna

Bernstein – Candide, Overture

Weill– One life to live, Speak Low, The Saga of Jenny

Bernstein – Three dance episodes from On the Town

Gershwin – They can´t take that away from me

Gävle Symfoniorkester

Chedirigent: Jaime Martín

Solist: Anne Sofie von Otter

Manskör: Mikael Stenbaek, tenor, Gunnar Andersson, tenor, Arne Lundmark, baryton, Gustav Nordlander, bas

Gävle Konserthus 17/5 2018