Skolbarn får homovariant av presidentbok

En barnbok om två homosexuella kaniner ska delas ut till skolor i delstaten Indiana. Satirikern John Oliver skrev sin bok "A day in the life of Marlon Bundo" som ett direkt svar på en annan barnbok skriven av vicepresidenten Mikael Pences dotter, Charlotte Pence. Även den boken handlar om vicepresidentens kanin, som dock är heterosexuell, skriver Politiken.