Dragqueens ska skolas inför pridefestivalen i Gävle

För den som drömt att få ta fram sin inre diva och lära sig att gå i klackar och bara få vara dragqueen, finns nu chansen till det. I samband med att pridefesten drar in över staden så kommer Edgekollektivet att anordna ett Dragqueen camp 11-13 augusti.

– Jag tror att vi är först ut med att göra något sånt här, vi har googlat runt för att kolla om det gjorts förr någonstans men det verkar inte som det, så det är lite kul att vi kanske är först ut med det här konceptet, säger Emelie Klintecorn från Edgekollektivet.

När pridetåget för första gången hölls i Gävle förra året tyckte tjejerna på Edgekollektivet att det var för lite glitter och glamour, de ville se fler dragqueens.

– Det fanns någon enstaka dragqueen i paraden men det var inte många och det vill vi se fler av, det var något som sakandes tyckte vi, och då tänkte vi, vad vill vi göra? Och den här idén har vi haft ett tag så då tänkte vi att vi bara kör, säger Emelie Klintecorn.

Till själva dragqueenträningen har Edgekollektivet tagit hjälp av experterna Tobias "Lola" Hellman som har många års erfarenhet inom branschen och även Lars "Lunkan" Lundström som har mycket erfarenhet och är känd från After dark.

– Vi kommer fokusera mycket på showdelen, för det är en väldigt stor del av det hela, man kommer att lära sig hur man gör med fransar och klackar och om musik och koreografi men också om olika förbilder inom dragshow, säger Tobias "Lola" Hellman.

Under tre dagar kommer deltagarna få lära sig det mesta som kan vara bra att veta som dragqueen, och det hela kommer att avslutas med att de åker med på ett flak i prideparaden som är den 19 augusti.

– Det kommer att bli en show på flaket, det kanske inte blir värsta Las Vegas-showen för det har vi inte tid med, men en show kommer det iallafall att bli, säger Tobias "Lola" Hellman.

Edgekollektivet är förväntansfulla och tycker att det här ska bli kul, och att det bra att få chansen att göra något sånt här.

– Vårat motto är more is more och nu får vi äntligen följa det mottot, här får vi bara köra på och vara lite extra, och köra all in med glitter och färger, säger Teresa Fhyr från Edgekollektivet.

Det finns fortfarande platser kvar och man kan anmäla sig fram till 24 juli.