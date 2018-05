Lindberg utklassade alla i premiären av Sommarcupen

Senior/Elit och Junior körde fem varv runt Västanåbanan. Niclas Lindberg var den klart snabbaste från första stund och hade redan vid den första varvningen byggt upp en ledning på 1,5 minut före Charlie Wiklund, Ockelbo. Ytterligare fyra sekunder efter följde Anton Rosendahl – tillika etta i juniorklassen.

Lindberg ångade sedan på i samma tempo under resterande fyra varv. Vid målgång skilde sex minuter 46 sekunder till klasstvåan Wiklund. Då pratar vi utklassning…

– Ja, det var inga problem alls idag. Har fungerat perfekt hela tiden, förklarade Niclas Lindberg strax efter målgång.

Rejält dammigt?

– Stundtals var det vissa problem med sikten. Men det ingår ju i endurosporten och var lika för alla.

Anton Rosendahl vann juniorklassen med dryga minuten i rygg på Oscar Olsson, Örbyhus. Pallen gjordes komplett av David Holmqvist, även har Örbyhuskille. Något överraskande mäktade Folkares Dennis Putkuri ”bara” med en fjärdeplats. Tre sekunder kom att fattas fram till nyss nämnde Holmqvist.

Med 29 deltagare var Lång Motion den största klassen. Eddie Hallblom, Grängesberg, vann här före Gävles Kenta Nyberg. Johan Wallin, Örbyhus, slutade på fjärde plats, medan hemmasonen Tomas Löfgren blev femma.

Rättvik-Bodas Fredrik Johansson drog det längsta strået i Kort Motion, före Staffan Eriksson, Skutskär och Urban Olsson, Hofors.

KURT ELIASSON

RESULTAT

Ungdom E11) Melker Hedmark, Rättvik-Boda MK, 49.45,7, 2) Tobias Widén, Göta MS, 50.26,9, 3) Eddie Hansson, SMK Hedemora, 50.46,9, 4) Victor Lundin, SMK Tierp, 53.09,0.Ungdom E01) Jonas Gruvris, Rättvik-Boda MK, 53.38,5, 2) Albin Berglund, Hudiksvalls MCK, 56.08,9, 3) Johan Wallén, Folkare MK, -2 varv.Senior/Elit1) Niclas Lindberg, SMK Gävle, SMK Gävle, 1.18.18,9, 2) Charlie Wiklund, SMK Ockelbo, 1.25.04,6, 3) Markus Sjöberg, SMK Dala, 1.26.04,8, 4) Erik Rosendahl, do, 1.26.11,1, 5) Robert Eriksson, SMK Gävle, 1.28.59,7, 6) Daniel Ehn, SMK Ockelbo, 1.30.59,0.Junior1) Anton Rosendahl, SMK Gävle, 1.24.36,5, 2) Oscar Olsson, Örbyhus MCK, 1.25.41,0, 3) David Holmqvist, do, 1.26.50,5, 4) Dennis Putkuri, Folkare MK, 1.26.53,6 5) Ludvig Putkuri, do, 1.29.23,3, 6) Alfons Andersson, SMK Gävle, -1 varv.Lång Motion1) Eddie Hallblom, Grängesbergs MS, 1.28.22,2, 2) Kent Nyberg, SMK Gävle, -1 varv, 3) Mikael Heed, Borlänge MK, -1 varv, 4) Johan Wallin, Örbyhus MCK, -1 varv, 5) Tomas Löfgren, Skutskärs MS, 1.13.40,4.Kort Motion1) Fredrik Johansson, Rättvik-Boda MK, 36.12,2, 2) Staffan Eriksson, Skutskärs MS, 37.04,3, 3) Urban Olsson, SMK Hofors, 38.40,4, …6) Emil Hedqvist, Skutskärs MS, 40.01,2.Tjej1) Emily Smalsjö, Försvarsmaktens EK, 1.21.21,5.