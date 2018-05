Jenny Wilson är klar för Göteborgsfestivalen Way Out Wests klubbsektion Stay Out West i sommar. Den svenska, i våras albumaktuella sångerskan, får sällskap av australiske Alex Cameron, som också är en ny bokning.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 9-11 augusti. Bland årets dragplåster finns Kendrick Lamar, Lykke Li, Iggy Pop, Patti Smith, Fever Ray, Arcade Fire, Miriam Bryant och Joakim Thåström.