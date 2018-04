Detta händer i dag 7 april

GÄVLE

Arrangemang

Lördagspyssel på Bomhus bibliotek, för barn och familjer. Prova på origami och annan pappersvikning med Adventure Gavle, drop-in kl 10.30-13.30.

Barnrytmik med Barbro Eriksson. Rytmikstund där barn och vuxna sjunger, dansar, spelar och ramsar. För barn 0-3 år med förälder. Begränsat antal platser. Gratisbiljetter finns att hämta på Barn & Unga från 23 mars. Stadsbiblioteket, Narnia kl 11.

Gavle Kammartrio ger en konsert i Ovansjö kyrka kl 16. Medverkande: Irene Silverstone, violin. Nils-Erik Blomme, cello. Stellan Alneberg, piano. Pianotrios av Haydn och Brahms.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

”Surreal Talk, The Voices in my Head” av konstnären Rahaf Abu Shaer (Ray) visas på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 31/3-25/4. Öppettider mån-fre 10-21, lör-sön 12-16.

Konst av Saida Söderström, Galleri Elixir, Gävle sjukhus, bredvid restaurangen. Vernissage kl 13-14. Pågår 7/4 tom 26/4. Galleriet är öppet dagligen kl 11–14.

Sassa Nordström ”Kontemplation”, Utställningen pågår till 24/3 - 8/4. Öppet lördagar och söndagar kl 12-15. Tisdag till torsdag kl 12-17. Galleri K, Norra Kopparslagargatan 18. Konstnärerna visar måleri.

SANDVIKEN

Arrangemang

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen. Kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken kl 11.30-13.30.

Utställning

Vattenmannen och Speed. Med nyskrivna låtar och fokus på miljön till havs sprider favoritdykarna Vattenmannen och Speed sin unika underhållning för barn! Entré: 30 kr. Teaterbruket, Kulturcentrum kl 12.

Jan Johansen - dom kan säga vad dom vill. En intim konsert i avskalat format där Jan Johansen kommer att framföra sina favoritlåtar varvat med personliga berättelser. Entré: 315 kr. Musikverket, Kulturcentrum kl 19.30.

Från Kust till Fjäll. Karin Holmgren-Cariño visar oljor och akvareller i Kanalkyrkan, Odengatan 56 Sandviken. Vernissage kl 16-17.30. Öppettider Må-To kl 10-20. Utställningen pågår till 3 maj.

Vi smular, vi härmar en gök. Vandringsutställning med illustrationer av Emma Hanquist. Utställningen ingår i projektet Se en bok! och är inlånad från Region Gävleborg. Kulturcentrum, Tillgången. Måndag-torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

GYSINGE

Arrangemang

Påsklovskul i naturum Färnebofjärden, Gysinge! Alla dagar fredag 30/3 – söndag 8/4 kl. 11-16. Gratis påskpyssel och aktiviteter! Pyssla påskharar, gå tipspromenad och gå på påskjakt i utställningen.

HOFORS

Arrangemang

Teater ”Slutet enligt Rut” från riksteatern i deras satsning människa/natur, medverkande Cecilia Nilsson, per Brundell och Catrihne Parment. En svart komedi. Rut är 112 år och vill dö, men hon måste se om sin skog först. Hofors folkets hus Teatern kl 19. I pausen kan man köpa fika, öl eller vin. Endast en föreställning i Gästrikland.

SKUTSKÄR/

ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Melodikryss på Biblioteket i Skutskär kl 10. Lyssna och lös krysset tillsammans.

Stick- och handarbetscafé . Nybörjare och vana, unga och gamla är välkomna. Inspireras och lär av varandra. Kaffeservering. Husmodersföreningen Aktiva kvinnor. Biblioteket Skutskär kl 10-13.

Loppis i folket hus kl 10-13. Bordsuthyrningen öppnar 08.30. 50 kr/bord.

Utställning

Naturfoto. Johan Thunbergs atelje Laxön. Utställare Tord Bodin och Ulf Olsson. Öppet kl 11-16.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

DNA-släktforskning i Österfärnebo bibliotek kl 14-16. Eva Berglund berättar om hur man går tillväga och vad man kan förvänta sig att få reda på.