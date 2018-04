Här är specialverktygen som räddar premiären på Strömvallen: ”Det här ska vi bara fixa”

LÄS ÄVEN: Gärna GIF-premiär – men först en rejäl skottning av Strömvallen: "Folk har jobbat sig genomsvettiga"

Tanken är att det fredag kväll ska spelas matcher i Gästrikecupen på Strömvallen och sedan flera matcher i helgen.

Det såg ett tag mörkt ut, eftersom den isbeläggning som finns kvar vid den gamla läktaren inte ville ge med sig.

– Men direkt som vi märkte det fick vi ny hjälp. Ovärderlig sådan, säger Anders Nordén.

Proffshjälp ska vi tillägga, från företaget Wewab som jobbar med trafiklösningar och egentligen har fullt upp under tjältiningssäsongen.

– Ja, nog är det fullt upp – men det här kunde vi inte låta bli att hjälpa till med, säger Fredrik von Wachenfeldt, VD på företaget.

– Sedan var det mer jobb än vi först trodde och den här utrustningen som vi använder för att tina upp med behövde vi förstärka. Så nu under torsdagen har vi hyrt in en spolbil och använder högtrycksspolning för att få loss isen. Och under fredag skickar vi in en hjullastare som plockar bort resten.

Så Strömvallen kommer att vara spelbar i fredag kväll.

– Haha, det är gott om tid.

– Det här ska vi bara fixa. Brinner man för ungdomsfotboll så måste man bara engagera sig. Och Strömvallen kommer att betyda mycket för den verksamheten. Det kommer fler och fler att upptäcka nu, speciellt som man märker hur många som aktiverat sig, säger Fredrik von Wachenfeldt.

En av de rätt viktiga detaljerna för träning och match transporterades dock in under torsdagen, parallellt som jobbet med att slipa bort isen pågick.

Målburarna. Inlånade från Jernvallen – och dittransporterade av företaget Ockelbo Kabelteknik.

– Ja, vi tar emot all hjälp vi kan få. Målburarna kunde vi låna från Jernvallen eftersom VM-arenan inte där är spelbar och vi istället övertog några DM-matcher som skulle ha spelats där nästa vecka. Sedan fixade vi transporten också, som tur var, säger Anders Nordén.

Just Ockelbo Kabelteknik stannar dock inte med att hjälpa till och få lånade målburar på plats på Strömvallen.

– Nej, vi tänker gå in och köpa in målburar som ska finnas på Strömvallen. Om det blir nya eller begagnade spelar ingen roll – men målburar ska vi fixa fram så de finns, säger Christer Wikström, VD på företaget.

Och han passar också på att skicka ut en uppmaning.

– Det kommer att behövas mer hjälp och mer utrustning. Så jag hoppas och tror att fler företag hör av sig till föreningen Strömvallen Fotboll.

– Det här är ju bara början på den första säsongen igen på Strömvallen.

