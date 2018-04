Förre brynäsaren mästare i Norge – men nu kan det bli SHL: "Finns intresse"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Det har gått tio år sedan Storhamar vann guld i norska hockeyligan. Därför var firandet storslaget efter finalsegern mot Lillehammer i förra veckan.

Det blev 4–1 i matcher och Oskar Östlund från Valbo var en av de stora hjältarna.

– Det har varit mycket fest och lite sömn de senaste dagarna. Hockeyn är stor här i Hamar och folk har längtat efter ett guld när det var så pass länge sedan klubben vann.

Oskar Östlund spelade i Brynäs fram till 2011 och var bland annat med och vann såväl J18 som J20-guld. Men konkurrensen var hård i Brynäs och Östlund gick vidare i karriären.

– Jag var med och gick upp i allsvenskan med Karlskrona också, vilket var stort. Men det här guldet går utanpå allt annat jag varit med om.

För två säsonger sedan uppmärksammades Oskar när hans Storhamar gick långt i slutspelet i CHL.

– Den turneringen är större i Norge än i Sverige och nu är vi kvalificerade igen i och med att vi vann.

För ett år sedan var Oskar Östlund också rubrikernas man då han storspelade och räddade 92 och 93 skott i världens längsta match. När Storhamar mötte Sarpsborg i slutspelet och vann med 2–1. Matchen tog slut klockan halv tre på natten.

Hallen tar 7 000, men jag tror dom hade packat in minst tusen till.

I år gick Storhamar hela vägen och svenske tränare Fredrik Söderströms lag besegrade Lillehammar i finalen med 4–1 i matcher. I den sista matchen vann Storhamar med 4–2 och Oskar Östlund räddade 32 av 34 skott.

– Det var riktigt kul alltså. Hallen tar 7 000, men jag tror dom hade packat in minst tusen till. Intresset är riktigt stort, vi har haft snitt på 5 000 den här säsongen.

Efter att guldet var säkrat drog festligheterna igång.

– Dom stängde ned hela byn dagen efter sista matchen och alla var typ lediga.

Den förre Brynäsmålvakten vaktade kassen i alla slutspelsmatcher och klubben vill förstås behålla sin stjärnmålvakt.

– Jag har fått ett bra erbjudande om att stanna i ytterligare två år. Men jag har inte tackat ja ännu. Jag är 26 nu och det är klart att man är lite sugen på att ta ett steg till.

Det finns också intresseförfrågan från SHL.

– Inget konkret men det är en klubb som visat intresse, säger Östlund.

Men det är inte Brynäs som hört av sig?

– Nej, det är det inte.

Förra året tackade han nej till Timrå. Nu kanske det blir SHL.

– Jag sålde lägenheten i Gävle och har byggt hus här tillsammans med min tjej som kommer härifrån, så oavsett var jag spelar kommer Hamar vara min bas.

Oskar Östlund har spelat tre säsonger i Storhamar där även förre Brynäsjunioren, nu 22-årige Martin Rönnlind (spelade i Brynäs 2012-15) fanns med i guldlaget.

I Storhamar finns även Mads Hansen och förre U16-tränaren i Brynäs Petter Olsson verksamma som ansvariga för klubbens juniorverksamhet.

I slutspelet hade Oskar Östlund 93,70 i räddningsprocent och släppte bara in 1,44 mål i snitt per match. Totalt spelade han 14 slutspelsmatcher. I grundserien hade han ett snitt på 1,88 insläppta per match och 92,30 i räddningsprocent.

