Succéstart för Storviks nya orienteringsstjärnskott: "Vi hade nog inte räknat med pallplatser direkt"

När orienteringssäsongen rullade igång på elitnivå i Landskrona och Klåveröd så fixade båda systrarna topplatser i äldsta juniorklassen i konkurrens med hela svenska eliten.

Detta efter en helg med tre lopp: sprint, långdistans och medeldistans.

Jennie öppnade vassast och rusade in som tvåa i den inledande sprinten i Landskrona. Hon var den enda som hotade segrande Vilma von Krustenstierna och var bara 16 sekunder efter.

En pangstart naturligtvis – och ett formbesked direkt en säsong när junior-VM i Ungern är ett mål för både Jennie och Johanna.

Johanna var femma i sprinten – och var sedan den som låg kvar på den nivån. Hon blev i lördagens långdistans trea – och sedan i söndagens medeldistans sjua. Jennie fick totalt placeringarna 2–18–11.

– Totalt sett blev den här helgen ett kvitto på att vi skött vinterträningen bra, säger Johanna.

– Det är ju sista året som juniorer för oss och då är ju JVM något att sikta på.

Den här succéinledningen på säsongen var dock en överraskning, även för dem själva.

– Jag hade dessutom varit sjuk och hade inte sprungit med en karta på hur länge som helst. Och barmark, det har vi ju inte än. Så det kändes oerhört ovant under sprinten.

Där alltså Jennie var tvåa och Johanna femma.

– Jag fick tydligen tillbaka känslan för kartan och orienteringstekniken snabbt. Vi hade ju åkt ned några dagar i förväg så vi hade sprungit i olika marker – men det är ju skillnad när det blir tävling.

Fortsättningen blev alltså fylld av fart för Johanna som alltså var trea på långdistansen – och sedan sjua på medeldistansen.

– Märkligt nog hade jag bäst känsla efter medeldistansen. Kanske för att jag egentligen gillar den distansen bäst, säger Johanna.

– Efter långdistansen var jag mest glad att jag kom i mål...

Den var faktiskt riktigt tuff med en distans på 10,6 km och en löptid på en timme och 20 minuter för Johanna som var 2,27 efter segraren.

Allt dessutom i en terräng som är helt annorlunda från Gästrikland och Dalarna. Mer snabblöpt och med en mer lurig kupering.

– Nu har vi varit på en del läger här och tävlingar så man har lärt sig hur man ska orientera och hur man ska vara taktisk i löpningen, säger Johanna.

Redan på fredag är det dags för tvillingarna igen. Då går natt-SM i Jönköping – som sedan följs av finalen i Swedish League med en jaktstart på söndag.

Fortsatt starka insatser kan göra Johanna och Jennie aktuella för junior-VM som går i Ungern 8–15 juli. Helt avgörande är dock JVM-testerna i Kristianstad, just det i Skåne, 26–27 maj.

Storviks IF har som bekant fostrat talanger förut. Bröderna Mats och Jan Troeng sprang JVM under sin juniortid.

– Jag har hört talas om dom, men faktiskt aldrig träffat dom, säger Johanna Börjesson Eriksson med ett skratt.

Hon och tvillingsyrran Jennie har i alla fall börjat placera Storviks IF på den svenska orienteringskartan igen.

De ligger i nuläget tvåa (Johanna) och sexa (Jennie) i sammandraget i Swedish League.

FAKTA/Toppresultaten

Swedish League, sprint (fredag)

D20 Elit, 3 410 m: 1) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, 15.02, 2) Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF, +0.16, 3) Vilma Karlsson, Snättringe SK, +0.35, 5) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, +0.46, 28) Ellen Skoog, OK Hammaren, +2.27.

Swedish League, långdistans (lördag)

D20 Elit, 10 680 m: 1) Olivia Nilsson, OK Pan-Kristianstad, 1.18.38, 2) Ida Øbro, OK Orion, +1.12, 3) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, +2.27...18) Jennie Börjesson Eriksson, do, +12.36.

Swedish League, medeldistans (söndag)

D20 Elit, 4 000 m: 1) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 31.12, 2) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, +1.00, 3) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, +1.16...7) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, +2.32, 11) Jennie Börjesson Eriksson, Storviks IF, +3.24.